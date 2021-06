São pessoas que ainda não tiveram a consciência da importância da obra e colocam a própria vida em risco. A construção da passarela no local foi uma cobrança de décadas entre a comunidade da região, sendo finalmente liberada para uso no mês de maio deste ano.

A expectativa era de que a estrutura que custou R$ 2 milhões passasse a ser usada por toda comunidade que necessitasse atravessar a rodovia nessa região, seja a pé ou de bicicleta, mas infelizmente isso ainda não tem sido prática de muitos.

São pessoas que preferem ganhar tempo a atravessar a rodovia pela passarela, considerando que é bem mais rápido fazer a travessia pela pista do que subir e descer as rampas da estrutura. Vale lembrar que a passarela foi construída justamente para aumentar a segurança de pedestres e ciclistas nesse trecho com históricos de muitos acidentes, intenso fluxo de veículos e em alta velocidade.

Contudo, vem contribuindo com o cometimento da infração entre as pessoas o fato que a grade de proteção no meio da pista, que impede a travessia direta no trecho, se estende sentido ao Trevão por cerca de 50 metros apenas. Com a proximidade do trecho aberto, sem a grade de proteção, várias pessoas acham mais cômodo fazer a travessia pela pista.

O soldador Edijaldo Alves do Nascimento trabalha em uma empresa bem em frente onde essa grade de proteção termina e testemunha que muitas pessoas têm feito a travessia fora da passarela, principalmente idosos que têm mais dificuldade de passar pela estrutura. “É mais idoso que passa por baixo… Tem um idoso que mora do outro lado que passa de bicicleta todo dia ali”, assegura.

Edijaldo, no entanto, observa que a construção da passarela foi bem-vinda. “A passarela ficou boa, vai evitar muito acidente! Só depende da consciência das pessoas em usar a passarela. E, até depois que fizeram a estrutura, os caminhoneiros estão passando mais rápido aqui no trecho, porque tiraram o quebra-molas. Mas o povo tem preguiça de passar por cima e quer passar por baixo, o que é mais perigoso”, externou.