A Polícia Militar de Rondonópolis encerrou uma rinha de galos em uma fazenda na região de Três Pontes, neste domingo (27). Dois homens, de 29 e 36 anos, foram presos em flagrante no local, onde foram encontrados 15 galos vivos, a maior parte com ferimentos, e mais dois já mortos.

No espaço onde a rinha acontecia haviam várias arenas montadas, sendo que em uma delas foram encontradas cadeiras em volta e um quadro com anotações.

Ainda, segundo informações da PM, no momento da chegada dos policiais, várias pessoas conseguiram fugir do local se embrenhando em meio a uma plantação de milho, porém foi possível identificar algumas, entre elas o responsável pela fazenda e um empresário da cidade.

Um dos homens preso em flagrante já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime. Ele foi apontado como um dos organizadores da rinha. Os detidos irão responder pelo crime de maus-tratos contra animais.

Os galos encontrados no local foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e encaminhados ao Batalhão de Proteção Ambiental em Rondonópolis. Os animais estavam com vários ferimentos, muitos com as cristas mutiladas e as esporas amputadas.