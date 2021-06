Ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas em Rondonópolis segue estável e ontem (28) chegou a 93,3%, com quatro leitos disponíveis. De acordo com dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, 56 pacientes estavam internados em leitos de UTIs públicas. Ao todo, 103 pessoas estavam internadas em hospitais da cidade ontem. Destas, 31 eram moradores de outros municípios.

Nas enfermarias públicas, a cidade registrou queda na ocupação dos leitos, com 33%. Ontem, 30 pacientes seguiam internados em enfermarias da rede pública, enquanto 61 leitos estavam disponíveis.