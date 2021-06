Não só de mortes tem se desenhado a pandemia do novo coronavírus. Passados mais de 15 meses depois da chegada do vírus em Rondonópolis, a pandemia tem mostrado não apenas finais tristes, mas também de centenas de casos de pessoas com complicações gravíssimas, desenganadas de médicos e, ainda assim, que alcançaram a superação da doença.

Os muitos casos de superação da covid-19 trazem um alento em meio às mais de 850 mortes pelo vírus na cidade. Cada paciente em estado grave recuperado é a concretização do milagre, de uma nova chance se fazendo realidade na vida de pessoas, trazendo esperança de dias melhores, da importância de acreditar na superação e de que é possível vencer essa temível doença. Mais que isso: a vitória sobre a doença tem produzido pessoas com mudança de pensamento, que valorizam mais a família, os amigos e a vida.

A maioria dessas vitórias acaba desapercebida do grande público, porque não sai na maioria das vezes na mídia, mas elas também são uma grata realidade nos dias atuais. Um desses casos é do contador João Fernandes Zuffo, de 54 anos, e da sua esposa Jackeline, que contraíram a covid-19, foram parar na UTI, mas deram a volta por cima. Ao todo, João ficou internado cerca de 50 dias, sendo 27 deles intubado. Chegou a ficar com 95% do pulmão comprometido e hoje é prova da superação.

No começo, João Zuffo conta que os sintomas foram como se fosse de uma sinusite, com coriza e leve dor de cabeça, mas a ida ao médico e a realização do exame logo confirmaram o diagnóstico de covid-19, ainda em abril deste ano. Ele diz que teve a indicação de ficar a primeira semana em casa, com a devida medicação. Mas começou a sentir a respiração mais pesada. A falta de ar se agravou e o médico lhe indicou a internação, estando já com cerca de 40% do pulmão comprometido.

Mesmo internado, João Zuffo relata que a doença evoluiu de forma muito rápida. Com o pulmão quase todo comprometido, a família decidiu levá-lo para São Paulo, onde continuou o tratamento. A família chegou a ficar temerosa quanto à possibilidade de reversão do quadro. Lá foram 39 dias de internação, sendo 23 dias intubado. No tempo em que esteve consciente, ele relata que sempre manteve o pensamento positivo. “Em nenhum momento pensei que ia morrer. Apesar disso, a sensação de não conseguir respirar é apavorante!”, disse ele à reportagem, informando que antes disso nunca tinha sido internado por motivo de doença.

João Zuffo teve alta médica no dia 1º de junho deste ano. “A sensação é de gratidão a Deus por estar vivo. Creio que foi um milagre em minha vida devido ao estado que estava. A intercessão da família e dos amigos foi muito importante para superar esse momento crítico”, relata. Hoje ele ainda está em processo de reabilitação respiratória e motora, mas está muito bem. Após esse período, atesta que passou a enxergar a vida de forma diferente. “O maior bem que temos é a saúde, é a vida! Se não tiver saúde, a gente consegue nada na vida. A gente teve uma segunda chance na vida e começa a ver a vida de outra forma”, afirma ele, dizendo que agora quer ajudar outras pessoas que estão passando por aflição semelhante nessa pandemia.

MAIS DE 30 MIL RECUPERADOS!

Entre casos mais graves, moderados e leves, a cidade de Rondonópolis já contabiliza 30.668 pessoas que contraíram a covid-19 e se recuperaram. São exemplos conhecidos como os do ex-prefeito Adilton Sachetti, do empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho (Luizão), do pastor José Genésio da Silva, entre tantos outros, os quais passaram por hospitais em função do novo coronavírus e agora estão para contar histórias de vida. Fica aqui a homenagem e mensagem de esperança do A TRIBUNA para todas as famílias rondonopolitanas em meio a essa pandemia histórica.

“VI QUE AINDA TENHO UM PLANO NESSA TERRA” Pode-se dizer que o gerente de restaurante Sidnei Lucena Dantas, de 45 anos, nasceu de novo. Ele contraiu a covid-19, ficou com 95% do pulmão comprometido, ficou com o intestino e os rins paralisados, necessitando fazer hemodiálise, teve de ficar até 48 horas pronado e chegou a ter poucas chances de recuperação. Hoje é mais um rondonopolitano que superou a covid-19.

Com 144 quilos, Sidnei conta que, inicialmente, sentiu a garganta raspando e foi ao médico, que pediu um prazo de quatro dias para fazer o exame de detecção da covid-19, que confirmou a doença. No começo sentia apenas febre e dor no corpo. Logo, o médico pediu para ele ser internado, mas a doença foi evoluindo, necessitando ser intubado. Ao todo, foram 50 dias de internação, sendo 41 deles intubado. O tratamento inicial foi no Hospital Unimed, sendo depois transferido para a Santa Casa.

Na verdade, Sidnei conta que não lembra de nada do período crítico, já que estava intubado. Mas atesta que não esperava que ficaria em estado tão grave. Ele entende que sua recuperação se deve à oração de muita gente. “Vi que ainda tenho um plano nessa terra. Eu ainda tenho que fazer coisas boas para outras pessoas…”, acredita ele, observando que três outras pessoas que estavam internadas próximas dele na UTI faleceram de covid-19.

Sidnei é casado, tem um filho e é filho do ex-vereador Jailton Dantas. Ele teve alta médica no dia 6 de maio deste ano, um dia de muita emoção, alegria e homenagens dos familiares na saída do hospital. Ainda não voltou às atividades normais, estando em recuperação, mas está bem. “Hoje dou mais valor à família. Acho que posso ajudar mais as pessoas…”, afirma.

“CHEGUEI A PENSAR QUE PODIA NÃO SAIR VIVO” Conhecido em Rondonópolis pelo movimento sindical, o professor Rubens de Oliveira Paulo, de 47 anos, também passou pela aflição do agravamento da saúde após a contração da covid-19. Ao todo, ele ficou internado sete dias no Hospital Unimed, dois deles na UTI, sendo atualmente mais uma testemunha de vitória sobre a doença.

Conforme Rubens Paulo, no começo, sentiu apenas um desconforto na garganta e uma pequena tosse, que foi aumentando com os dias. Depois passou a ter febre. A realização do exame confirmou o novo coronavírus. Nesse mesmo período, além dele, a esposa e o filho menor também contraíram a doença. Passou a fazer o tratamento em casa, sendo devidamente medicado.

Do 10º para o 12º dia, o professor diz que a febre intensa e persistente, somada com a falta de ar, preocuparam. Foi aí que o médico lhe recomendou a internação hospitalar. Ele chegou ao hospital com 73% do pulmão comprometido. Felizmente, esse agramento não evoluiu. Lembra que no 3º dia da sua internação no hospital um tio dele faleceu de covid.

Mesmo sendo uma pessoa de muita fé, Rubens Paulo revela que passou pela mente que podia não sair vivo dessa enfermidade, mas atesta que enfrentou o processo com muita tranquilidade. Atualmente, após vencer a doença, ele sente que o pulmão direito ainda não está 100% e que se cansa com facilidade.

No entanto, assevera que a vitória lhe trouxe uma nova mentalidade. “Era bem materialista e hoje tenho uma preocupação maior com a minha família, com a minha esposa e filhos. O dinheiro perde importância na vida da gente e as pessoas ficam mais importantes. A gente também fica muito sentimental”, explicou para a reportagem.