O irmão do prefeito de Rondonópolis Zé do Pátio, Pedro Augusto (SD), confirmou ao A TRIBUNA que foi indicado para assumir a Secretaria Municipal de Cultura.

Inclusive, a portaria de nomeação já estaria pronta. Anteriormente, ele estava confirmado para comandar a pasta municipal do Esporte onde, inclusive, já estava se inteirando da rotina das atividades da secretaria.

“Foi uma surpresa para mim o comunicado do prefeito de que a indicação seria para a pasta da Cultura. Nesta terça-feira (29), vou me reunir com o prefeito para tomar conhecimento das orientações para a condução da Secretaria de Cultura”, antecipou Pedro Augusto.

Ele explicou que, por enquanto, a Secretaria de Esportes vai seguir sem a nomeação de um titular. Ainda no mês de maio passado, o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara, revelou que, dentro do Partido Solidariedade, existia uma “aclamação” para que Pedro Augusto assumisse a Secretaria de Esportes.

Já a atual secretária de Governo do prefeito, Mara Gleibe da Fonseca, poderá ser efetivada na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).