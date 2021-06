Mesmo em plena pandemia do novo coronavírus, os setores da construção civil e mercado imobiliário têm chamado a atenção pela franca expansão em Rondonópolis. São novos edifícios, condomínios fechados, loteamentos e empreendimentos que dinamizam a economia local. E, para mostrar os detalhes desses pujantes setores, a 4ª edição da Revista A TRIBUNA com o tema “Mercado Imobiliário e Construção” começa a ser preparada visando a circulação em setembro deste ano.

De acordo com a coordenadora de vendas do A TRIBUNA, Rosana Logrado, a ideia da nova edição da Revista A TRIBUNA focada no Mercado Imobiliário e Construção é evidenciar à população os principais lançamentos e produtos ofertados por esses setores em Rondonópolis, explicando como esses segmentos vêm conseguindo se manter e se sobressair diante da pandemia.

A nova edição, segundo Rosana, também surge diante da grande aceitação, tanto do público leitor quanto dos anunciantes, em relação às primeiras edições da revista voltadas ao mercado imobiliário e construção. Além de oportunizar às empresas e prestadores de serviços a divulgação dos seus produtos e marcas, a Revista A TRIBUNA tem se notabilizado por relatar as novidades, as tendências e transformações vivenciadas nestas áreas em Rondonópolis. Para exemplificar, a Revista A TRIBUNA antecipou anos atrás ao público leitor a tendência de valorização e crescimento imobiliário junto à Avenida Júlio Campos, em Rondonópolis, o que atualmente já é uma grata realidade. Para esta edição, além das pautas evidenciando o que vem ocorrendo nos setores da construção e mercado imobiliário, a revista trará uma reportagem especial relatando como o setor de transportes tem dinamizado a economia de Rondonópolis e confirmado a cidade como a “Capital do Bitrem”. Rosana Logrado explica que, apesar de ter foco nesse tema, a Revista A TRIBUNA está aberta a participação de empresas e profissionais de todos demais segmentos econômicos. “Não é só voltada à participação de empresas e profissionais da construção e mercado imobiliário, mas também para quem quer atingir esses setores ou ainda o público em geral”, explica. O material terá ainda abordagens nas áreas afins, como móveis, paisagismo, acabamento, decoração, prestadores de serviços, entre outros.

Além da credibilidade da marca A TRIBUNA, a coordenadora destaca que a revista tem como diferencial a sua ampla circulação, devendo ser entregue também para todos assinantes do A TRIBUNA, junto às empresas parceiras e principais empresas dos ramos em questão. Estará disponível no site www.atribunamt.com.br e terá divulgação nas redes sociais do A TRIBUNA.