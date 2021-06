Para que seja possível acompanhar o andamento da pandemia em Rondonópolis, por meio da análise da queda e aumento no número de casos, bem como de óbitos, o Jornal A TRIBUNA traz o cálculo da média móvel. A avaliação foi realizada a partir dos dados oficiais do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, que são divulgados diariamente.

O cálculo, tanto do número de mortes como de casos, teve como base as semanas compreendidas entre os dias 5 e 11 de junho e 19 a 25 de junho.

Os indicadores encontrados por meio do cálculo da média móvel permitem mostrar se as mortes causadas pelo coronavírus estão aumentando, diminuindo ou estáveis. O mesmo vale para os novos casos que são registrados diariamente, que mostram se o volume de infecção está subindo, estabilizado ou caindo. A partir dessa análise, é possível acompanhar a evolução da pandemia.

No caso dos óbitos em decorrência da Covid-19, a média móvel também aponta redução. Neste caso, na semana 1, de 5 a 11 de junho, a média móvel de mortes foi de 2,4. Enquanto que na semana 2, entre 19 e 25 de junho, ficou em 1,8. A diferença indica queda de 25% na média móvel de mortes em Rondonópolis.

Com base nas informações, foi possível verificar que a média móvel diminuiu nas duas avaliações tanto na quantidade de casos da doença como de mortes. Na semana 1, entre 5 e 11 de junho, a média móvel dos casos foi de 109,4, enquanto na semana 2 (atual), compreendida entre os dias 19 e 25 de junho, a média móvel ficou em 73,2, redução de 33,08%.

Na análise atual, é possível identificar que depois do agravamento da pandemia registrado nas duas semanas anteriores, houve melhora na situação nesta semana que está terminando, com redução no número de novos infectados pela doença e queda nos óbitos registrados.