Após receber mais 7.989 doses de vacinas contra a Covid-19, Rondonópolis anunciou que começa a imunizar com a primeira dose, pessoas com 46 anos ou mais a partir desta segunda-feira (28) e na terça-feira (29).

E, na quarta-feira (30) e na quinta-feira (1º), poderão se imunizar pessoas com 45 anos ou mais. Também segue a vacinação com a primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes. Segue ainda a “repescagem” para quem não recebeu a segunda dose da vacina Coronavac.

A vacinação para quem tem 46 anos ou mais acontece nos pontos de vacinação localizados nos postos de saúde dos bairros Cohab Velha, Padre Rodolfo, André Maggi, Padre Miguel, Dom Bosco, Morumbi e Serra Dourada, além do sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Mato Grosso. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Já as gestantes, puérperas e lactantes devem comparecer ao Centro Cultural José Sobrinho para a imunização. No local, o atendimento também acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h. E, para quem ainda não tomou a segunda dose da vacina Coronavac, a imunização acontece no posto de saúde do Conjunto São José, com atendimento no mesmo horário. Na sexta-feira (2), a vacinação segue com a segunda dose para as forças de segurança e salvamento no Corujão (localizado no pátio da Secretaria Municipal de Saúde) das 8h às 22h.

VACINAS

O Governo do Estado confirmou que Rondonópolis recebe esta semana 7.989 doses de vacinas. Serão 2.814 doses da Pfizer, mais 3.720 doses da Coronavac e 1.455 doses da Janssen. A orientação do Estado é para que a vacina da Coronavac seja utilizada para a imunização de gestantes, lactantes e puérperas. A da Pfizer deve ser destinada para imunizar pessoas com deficiência permanente e doenças raras e a da Janssen para o público em geral, conforme a idade.