Após o Governo do Estado divulgar, no último dia 22, a nova classificação de risco dos municípios de Mato Grosso para a Covid-19 e reclassificar Rondonópolis de risco “muito alto” para o risco “alto”, o comércio noturno voltou a intensificar a luta para flexibilização, principalmente de bares e restaurantes. A informação foi repassada ontem (24) pelo vereador Adonias Fernandes (MDB).

“O comércio noturno está com extrema dificuldade de se manter em atividade diante da restrição de horário, pois pode abrir apenas até as 20 horas de segunda a sábado e aos domingos, no caso de restaurantes, até as 14 horas. A principal reivindicação é para o Comitê de Gestão de Crise se reunir e deliberar por mais flexibilização para este setor”, afirmou o vereador.