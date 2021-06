Com o objetivo de desenvolver habilidades como a memorização, o raciocínio e a capacidade intelectual do aluno, a direção da Escola Estadual Militar Tiradentes de Rondonópolis – Major Ernestino Veríssimo da Silva, promove nesta sexta-feira e sábado (25 e 26.06), o 1° Campeonato de Xadrez Virtual.

A competição será disputada em plataforma online e aberta aos 543 alunos da instituição, que tiveram aulas remotas com uma equipe de professores envolvida diretamente na organização, monitoramento das regras e partidas dos jogos. Serão duas modalidades por faixa etária – menores de 13 anos e menores de 17 anos, alunos do 7º ano fundamental até o 2º ano do ensino médio.

O diretor da escola, tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, explica que o jogo de xadrez é uma excelente ferramenta pedagógica, pois desenvolve habilidades como estratégia, memória, concentração, planejamento e tomada de decisão.

“A ideia do campeonato é trazer para o ambiente escolar novas formas de desafio e aprendizagem. Com a pandemia e aulas remotas, precisamos buscar metodologias de ensino que estimulem os alunos a participar. Tivemos uma boa aceitação nos inscritos e quem sabe, com o resultado, participarmos futuramente de campeonatos regionais e nacionais”.

As premiações para os primeiros colocados serão troféus e um tabuleiro de xadrez. Segundos e terceiros lugares levarão troféus. Todo participante receberá um certificado.