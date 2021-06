A imunização será concluída no sábado com a administração da segunda dose para as pessoas com 60 anos ou mais. A cidade também deve receber mais doses de vacina até o início da próxima semana e a imunização com a primeira dose de outros grupos que estava suspensa, deverá ser retomada. Por falta de vacinas, Rondonópolis suspendeu na semana passada a imunização de pessoas sem comorbidade e também dos profissionais da educação. Somente foi mantida a vacinação com primeira dose para lactantes, gestantes e puérperas.

Ainda não está definido quantas doses de imunizantes serão enviadas para Rondonópolis pelo Governo do Estado, que recebeu mais 113.920 doses das vacinas da Pfizer, Janssen e Coronavac ontem (24). A expectativa é de que ainda hoje a Secretaria de Estado de Saúde anuncie a quantidade de doses a serem enviadas e a data do encaminhamento para Rondonópolis.

Essa nova remessa de vacinas recebidas por Mato Grosso é composta por 22.850 doses da Janssen, 54.800 doses da Coronavac e mais 36.270 doses da Pfizer. As vacinas vieram em dois voos para o Aeroporto Marechal Rondon de Várzea Grande. Uma das remessas, com as vacinas da Janssen e Coronavac chegou ainda de manhã em um voo da Azul e as doses da Pfizer em um voo no período da tarde.

A orientação do Governo do Estado é para que os Municípios utilizem as doses da vacina da Janssen, que deve ser administrada em dose única, para pessoas sem comorbidades (público em geral). Os imunizantes da Coronavac devem ser aplicados em lactantes. Para as doses da Pfizer, a recomendação do Estado é de que sejam utilizadas em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente grave, gestantes, puérperas ou lactantes e trabalhadores da Assistência Social.

Para a vacina Coronavac, o prazo de aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. O prazo da segunda dose da Pfizer é de até 12 semanas. Já o imunizante Janssen é de aplicação única.

UNIC RONDONÓPOLIS

A imunização contra a Covid-19 na Unic Rondonópolis – Ary Coelho teve início ontem (24) com a administração da segunda dose da vacina Coronavac para os profissionais das forças de segurança e salvamento. Hoje, quem se vacina no local, são os trabalhadores da saúde. A imunização no local foi possível por meio de uma parceria entre a Unic e a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a universidade, a aplicação das doses, disponibilizadas pela gestão de saúde da cidade, será feita na sala D4, das 8h às 16h e envolverá todos os cursos da área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia). Ao todo, a Unic disponibilizará 110 pessoas, entre alunos e profissionais de saúde para a atuação.