Ranking de vacinação contra a Covid-19 do Governo do Estado aponta que Rondonópolis aplicou apenas 50% do total de doses de vacina recebidas para a administração da segunda dose, deixando o Município com um dos piores índices de imunização com a segunda dose em todo Mato Grosso.

Conforme o ranking, que está baseado nas informações prestadas pelo Município ao Estado até a última terça-feira (22), Rondonópolis está na 133ª colocação, à frente apenas de Colniza, Poxoréu, Chapada dos Guimarães, Pedra Preta, Vila Bela da Santíssima Trindade, Santo Antônio do Leverger, Poconé e Porto Estrela. O Município fica atrás de todas as maiores cidades do Estado.

De acordo com o balanço do Governo do Estado, Rondonópolis recebeu até o momento o total de 36.603 doses de vacina para a utilização como segunda dose, e administrou apenas 18.264, ou seja, 50% do total de vacinas recebidas. Com esse índice, apenas 7,74% da população da cidade está imunizada, tendo recebido as duas doses da vacina e completado o ciclo de vacinação.

Os dados também não são tão bons quando comparada a quantidade de primeiras doses aplicadas no Município. O ranking do Governo do Estado coloca Rondonópolis na 52ª colocação entre as cidades de Mato Grosso que mais doses aplicaram com relação a quantidade recebida.

Até a última terça-feira, Rondonópolis havia recebido um total de 70.401 doses de vacina para serem utilizadas como primeira dose para a população. Destas, teria administrado 60.687, que são 86% do total recebido. Conforme o Estado, o Município ainda contaria com 9.714 doses para serem administradas, mas atualmente somente estão recebendo primeira dose na cidade as gestantes, puérperas e lactantes. Demais grupos, como professores e pessoas sem comorbidades estão com a vacinação suspensa desde a última sexta-feira (18).

DADOS DE MATO GROSSO

O Governo do Estado informou ainda que recebeu um total de 1.684.920 doses das vacinas contra Covid-19 do Ministério da Saúde e já disponibilizou 1.571.901 aos 141 municípios do Estado, ou seja, 93,2% do total recebido. Os municípios retiraram 1.404.590 e deste total as prefeituras aplicaram 1.136.645 (80%), sendo 831.728 como primeira dose e 304.917 como segunda dose. O percentual da semana passada era de 78%.

A Vigilância Estadual alertou que a utilização de unidades de segunda dose como primeira dose pode comprometer o esquema vacinal da população do município, considerando o fornecimento e as orientações feitas pelo Ministério da Saúde.