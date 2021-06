Está tramitando, na Câmara Municipal, um projeto de lei prevendo alteração na Lei Orgânica do Município, onde prestadoras de serviços, como a Cooperativa Vale do Teles Pires (Coopervale), só poderão atuar em Rondonópolis garantindo os direitos trabalhistas para seus empregados. A expectativa é que o projeto entre na pauta de votação na sessão ordinária da próxima quarta-feira (30).

“Aprovando este projeto, este tipo de prestadora de serviço será obrigada a assinar a carteira de trabalho dos seus empregados, o que vai garantir direitos que hoje são cerceados como FGTS e licença maternidade, além de outras garantias trabalhistas”, explica o vereador Júnior Mendonça (PT), autor do projeto.

“A experiência que o Município vem tendo com prestadora de serviços deste modelo não é das melhores, pois os trabalhadores tiveram direitos trabalhistas perdidos e ainda atrasos de salários. O Ministério Público do Trabalho também deve estar atento. Além de tudo, a Coopervale foi alvo de denúncias que estão sendo investigadas”, completou o petista.

Recentemente, por meio de representação de natureza interna, com pedido de medida cautelar, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) identificou evidências de superfaturamento na medição dos serviços liquidados e pagos pela Prefeitura de Rondonópolis à cooperativa, num montante superior a R$ 20 milhões.

Com a constatação, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, por meio de julgamento singular publicado no Diário Oficial de Contas (DOC) do dia 20, determinou cautelarmente que a Prefeitura adote imediatamente as medidas necessárias para regularizar os procedimentos de medição, liquidação e pagamento dos serviços prestados pela cooperativa, até o julgamento final do processo.

De acordo com a Secretaria de Controle Externo (Secex) de Contratações Públicas do TCE-MT, autora da representação, além de não observar a unidade de medida e o critério de medição estabelecidos nos procedimentos de contratação dos serviços, a cooperativa calculou o valor dos serviços aplicando percentual sobre a remuneração bruta dos cooperados muito superior aos encontrados nas propostas de preços, configurando inobservância ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, com a consequente majoração irregular dos preços dos serviços.

A cooperativa mantém contratos com o Município desde 2017 para fornecimento de trabalhadores terceirizados para as mais diversas secretarias e está sendo investigada pelos contratos. No último dia 20 de maio, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) de Rondonópolis deflagrou a Operação “Esforço Comum” que investiga contratos entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Coopervale.