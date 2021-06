O requerimento convocando o doutor Heitor Lopes Ferreira, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) para prestar esclarecimentos sobre o novo modelo de transporte público que a Prefeitura pretende implantar, com a criação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo, foi aprovado ontem (23), na sessão ordinária da Câmara Municipal, pela maioria dos vereadores. O pedido de convocação é do vereador Subtenente Guinancio (PSDB).

O tucano explicou que está agendada, para a próxima terça-feira (29), durante a reunião da ordem do dia, a presença de Heitor Lopes para explicar os detalhes da dinâmica do transporte coletivo do município, objetivando que os vereadores tenham mais clareza para votar o projeto que cria a autarquia.

Conforme já publicado pelo A TRIBUNA, Heitor Lopes esteve à frente dos trabalhos a partir de um convênio firmado com a Prefeitura e Universidade Federal de Rondonópolis, por intermédio da Fundação Uniselva, para viabilizar um estudo sobre o “Transporte Público Municipal”, em decorrência do projeto de criação na cidade da autarquia. No entanto, as informações deste estudo ainda não foram abertas para o domínio público.

O objetivo do estudo da UFR foi para comparar os aspectos logísticos, financeiros e jurídicos para cada modelo de prestação do transporte público do município.