Estreei!

Estou no ar no programa “É Gente’’ na companhia do incrível Valter Arantes.

Para falar a verdade, sabe aquelas “borboletas” pulando no estômago?

Foi isso que senti ao estrear na apresentação do merchan na nova temporada do programa. Pois então, dizem que é adrenalina pura, né?

Afinal, falem bem ou mal, sou uma pessoa que gosta de fazer acontecer e de fazer a diferença em algum lugar deste planeta!

Não é fácil se expor, colocar a cara no ar, ouvir críticas e se derreter com os elogios!

Têm pessoas que nasceram para os bastidores e outras para brilhar nos palcos da vida.

E eu simplesmente adoroooo protagonizar! Fazer o quê, né?

Este programa é para levar entretenimento, conteúdo, experiências e aprendizados!

Obrigada a todos que mandaram sugestões, elogios e críticas. É dessa forma que vamos crescendo cada dia mais!

Quer estar no “É Gente”?

Envie um e-mail para [email protected]

E vamos badalar…

Beijo de Luz!