Segundo determinação do Governo do Estado, após definição da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB/MT) divulgada ontem (22), as doses dessa remessa atual deverão ser armazenadas pelos municípios para serem administradas como segunda dose para as pessoas que devem concluir o ciclo de vacinação nos meses de julho e agosto.

A medida foi adotada porque a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina Astrazeneca, não confirma a continuidade da entrega de mais remessas para aplicação da primeira dose, sendo portanto necessário o armazenamento da vacina para administração da segunda dose e assim garantir a conclusão do ciclo de imunização.

De acordo com o Governo do Estado, levando-se em conta problemas ocasionados em alguns municípios anteriormente, como o ocorrido em Rondonópolis, que ficou sem doses da vacina Coronavac para a conclusão da imunização, o armazenamento é a forma de evitar novos equívocos e problemas.