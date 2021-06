Analistas de plantão já apostam todas as suas fichas no suspense em torno da escolha do nome que substituirá o ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF). Mello, deixará uma das 11 cadeiras do Supremo em 12 de julho — data em que completa 75 anos, comentou em sua rede social que espera um nome com perfil idêntico ao dele. “Que o escolhido tenha realmente ilibada conduta”, sustentou o ministro. A expectativa é de que o indicado por Bolsonaro seja o atual advogado-geral da União, André Mendonça. O presidente já antecipou que escolherá um evangélico para o posto e Mendonça se encaixa no gosto de Jair Bolsonaro. Como o cargo de ministro do STF é um dos mais cobiçados da Justiça Brasileira, para alguns postulantes será uma espera angustiante.

ESPERA ANGUSTIANTE (2)

Outra espera que tem feito candidatos roerem as unhas é a escolha do nome para o posto de procuradora-geral da República com o término do mandato do atual chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras. Na lista tríplice organizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) Luiza Frischeisen é a mais votada, mas nada é garantido já que a lista tríplice é uma formalidade e não obrigação constitucional. Luíza teve 647 votos, seguida dos subprocuradores Mario Bonsaglia (636 votos) e Nicolao Dino (587). No ano passado, Jair Bolsonaro quebrou a tradição e escolheu Aras, um nome fora da lista. Tradição será mantida ou quebrada de novo? Quem manda, manda, e não se discute!

FRITOU ATÉ QUEIMAR

Como era previsto, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após a gestão dele ministério ser marcada por uma série de polêmicas. b Uma dessas polêmicas, por exemplo, envolve a reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Na reunião, Salles sugeriu a Bolsonaro que o governo aproveitasse a pandemia da Covid-19 para “ir passando a boiada”, alterando regras ambientais. A exoneração foi publicada no “Diário Oficial da União” e informa que a exoneração foi a pedido de Salles. No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.