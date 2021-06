Sobre o período de estiagem, que vai de maio a outubro, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), informou à reportagem que a cidade não deve sofrer com o desabastecimento de água, devido o baixo nível do Rio Vermelho.

De acordo com a autarquia, chega água 100% tratada aos lares rondonopolitanos, pois o sistema conta com dois conjuntos de captação de água que são enviados para a estação, para depois ser distribuída, sendo, a captação no Rio Vermelho e poços tubulares profundos.

Geralmente na estiagem mais severa, o consumo de água aumenta e a captação reduz devido a baixa do nível do Rio Vermelho e até a vazão de alguns poços artesianos. No período de estiagem do ano passado, o abastecimento chegou a ficar comprometido.

DESARENADOR

A Prefeitura, através Sanear, está construindo um novo desarenador na estação de captação de água bruta no Rio Vermelho e vai garantir, segundo foi repassado ao A TRIBUNA, a ampliação do sistema de bombeamento de água bruta, dos atuais 400 litros por segundo para 1.000 l/s. O desarenador, também conhecido como caixas de areia, é utilizado para a retenção de areia e sólidos finos abrasivos presentes no afluente, terá o custo de R$ 3.788.918,19.

Neste total de recursos está incluída a ampliação da rede de adutoras. A obra está com 78% concluída e a previsão de funcionamento do novo equipamento é até o final deste ano.