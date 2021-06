Poderá ser incluído na pauta da sessão ordinária de amanhã (23), da Câmara Municipal, em regime de urgência, um requerimento convocando o doutor Heitor Lopes Ferreira, professor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) para prestar esclarecimentos sobre o novo modelo de transporte coletivo que a Prefeitura pretende instalar, com a criação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo. A informação é do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), autor da solicitação.

Conforme apurado pela reportagem, esta convocação surgiu após o poder Executivo enviar para Casa de Leis o projeto prevendo a criação da autarquia. De acordo com o vereador, Heitor Lopes esteve à frente dos trabalhos a partir de um convênio firmado com a Prefeitura e Universidade Federal de Rondonópolis, por intermédio da Fundação Uniselva, para viabilizar um estudo sobre o “Transporte Público Municipal”, em decorrência do projeto de criação na cidade de uma autarquia municipal do transporte coletivo.