Mato Grosso confirmou que recebeu neste domingo (20), do Ministério da Saúde, mais 112.250 doses da vacina Astrazeneca para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Contudo, o Governo do Estado não havia informado até o fechamento desta reportagem quantas doses dessa nova remessa da Astrazeneca serão encaminhadas para Rondonópolis.

De acordo com o Informe Técnico do Programa Nacional de Imunizações, as doses da Astrazeneca serão direcionadas a segunda aplicação em pessoas 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança, salvamento e armada.

Em Rondonópolis, a vacinação da população em geral, que vinha ocorrendo por idade, foi paralisada na última sexta-feira (18) em função do fim das doses. A expectativa é de que a imunização da população sem comorbidade, que chegou até o público com 47 anos, não seja retomada esta semana, já que a nova remessa da vacina Astrazeneca terá que ser utilizada para a administração da segunda dose.

O Município também suspendeu a aplicação da primeira dose aos professores, que estava sendo realizada na semana passada. Ainda não há confirmação de quando a imunização dos profissionais da educação será retomada em Rondonópolis.

Ontem (21), a Secretaria Municipal de Saúde informou que está montando uma estrutura no pátio da Pasta para iniciar a vacinação em sistema Corujão, com imunização também no período noturno. Ainda não foi informado o início do Corujão e quais grupos irão se imunizar.

Na cidade, será retomada hoje (22), a imunização com a segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas com mais de 66 anos. Também está em andamento a vacinação de gestantes, puérperas e lactantes com filhos até 8 meses.