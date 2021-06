O parlamentar esteve em reunião, na sede da Prefeitura de Rondonópolis, com o prefeito Zé Carlos do Pátio, com o vereador Cido Silva e o diretor da Regional de Rondonópolis da Sema-MT, o advogado Ailton Fonseca, tendo o propósito de discutir meios para dar celeridade no processo de liberação da licença ambiental junto ao Estado.

Nesse propósito, Rezende externa que houve um esforço muito grande no sentido de dar agilidade nessa etapa necessária à implantação, de fato, dos loteamentos em questão. O projeto da Prefeitura é instalar os loteamentos sociais Jardim Maria Amélia de Araújo, na região próxima à Rodovia do Peixe, com 400 lotes urbanizados, contemplando 1.200 pessoas, e o Alfredo de Castro II, na região do Grande Conquista, com 700 lotes urbanizados, contemplando 2.100 pessoas. Conforme Sebastião Rezende, a celeridade no processo de implantação desses loteamentos é importante porque a iniciativa vai contemplar pessoas pobres, sem habitação e que não tem condições de pagar pelo almejado lote.

O deputado estadual ressaltou que a Sema-MT tem uma demanda muito grande de processos, sendo assim há casos de espera pela liberação da licença ambiental de até um ano devido à demanda de serviços do órgão. Nesse caso de Rondonópolis, ele atesta que foi muito importante o esforço concentrado junto à Sema-MT para liberar esse projeto para implantação o mais rápido possível.

Rezende aproveita ainda para parabenizar o apoio e grande atuação da Regional de Rondonópolis da Sema-MT, que foi crucial nessa etapa, sendo muito solícita ao pedido e trabalhando muito diante das necessidades existentes.

As famílias contempladas nesses loteamentos farão a aquisição a preços especiais, com parcelamento em até 100 vezes. O valor de cada lote será definido a partir do rateio do custo de infraestrutura básica, rede de água e energia e conforme o valor do metro quadrado da área.