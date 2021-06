A parceria, que pretende colaborar com o desenvolvimento cultural dos alunos para melhor aproveitar o tempo dentro do espaço cultural. Por esta razão, a parceria pretende oferecer várias atividades, como canto, violão, dança, entre outros, para facilitar a participação dos alunos oriundos do Haiti matriculados na escola Dom Wunibaldo Talleur.

Para o professor José Jesus Cabral, diretor da unidade escolar, a parceria é um estímulo à diversidade para melhorar a autoestima e combater a discriminação racial na nossa sociedade. “De modo que as pessoas só conseguem combater isso com conhecimento”, pontua.

Informação que é colaborada pela professora Fátima Nunes Rodrigues Sortoli, diretora-gerente do Centro Cultural José Sobrinho, que batizou como viável a parceria entre estas duas instituições para o desenvolvimento dos alunos haitianos matriculados neste Centro |Educativo.

Para a efetividade da proposta, o professor de Artes, Maike Moreira de Souza, da escola Dom Wunibaldo em combinação com o professor e intérprete de línguas migrantes, Adly Gaby, montaram uma parceria interna de apoio e assessoria artístico a estes alunos haitianos. Para eles, é uma demonstração para dar a conhecer a história e a participação cultural dos haitianos no município de Rondonópolis.

O professor Adly argumenta que temos vários alunos haitianos com muitos talentos que precisam ser destacados e colocados em prática. Também acredita que com esta parceria, embora estejamos no meio de uma pandemia, a escola sairá fortalecida, “porque o ensino da cultura, tanto do Centro Cultural, quanto da Escola Dom Wunibaldo, pode ser na modalidade online”.