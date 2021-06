A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis confirmou que a imunização com a segunda dose da vacina Coronavac tem início nesta terça-feira (22). O cronograma foi estabelecido a partir da idade e os primeiros a receberem a segunda dose serão os idosos com 66 anos ou mais que ainda não completaram o ciclo de vacinação.

A imunização segue na quarta-feira (23) para pessoas com 65 anos ou mais, na quinta-feira (24) para quem tem 64 anos, na sexta-feira (25), 62 anos e no sábado (26), todos que tenham 60 anos ou mais. A vacinação para esse público acontece nos postos de saúde dos bairros Paineiras, André Maggi, Padre Miguel, Pedra 90, Dom Osório, Morumbi, Serra Dourada e Cohab Velha. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Quem optar em receber a segunda dose da vacina Coronavac em sistema drive thru deve procurar o Estádio Municipal Luthero Lopes ou a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Nestes locais, o atendimento é realizado das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Nesta semana que se inicia, entre os dias 22 e 26, também devem receber a segunda dose da vacina Coronavac os idosos com mais de 60 anos acamados. Neste caso, a imunização é previamente agendada e feita nas residências pelas equipes dos postos de saúde da cidade.

LACTANTES, GESTANTES E PUÉRPERAS

Também devem se imunizar esta semana, entre terça-feira e sexta-feira, gestantes, puérperas e lactantes com filhos até um ano.

A programação prevê a imunização com a primeira dose da Pfizer, na próxima terça-feira (22) e quarta-feira (23), de gestantes, puérperas e lactantes com crianças de até oito meses.

E na quinta-feira (24) e sexta-feira (25), a aplicação da primeira dose será em gestantes, puérperas e lactantes com crianças com até um ano.

Para esse público, a vacinação acontece no Centro Cultural José Sobrinho, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

DEMAIS GRUPOS

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou o cronograma de imunização dos demais grupos e aguarda a chegada de mais doses da vacina para informar a continuação da vacinação e quem receberá às doses.