Mato Grosso deve receber hoje (18) uma nova remessa da vacina Coronavac. As doses devem chegar ainda pela manhã, às 10h20, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. A previsão, de acordo com a logística utilizada pelo Governo do Estado de distribuição de vacinas para o interior, é de que as doses estejam disponíveis para a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis na próxima segunda-feira (21).

Ontem (17), o Governo do Estado confirmou que Rondonópolis deve receber 6.520 doses, que são necessárias para a imunização de todos que aguardam a segunda dose na cidade. A maior parte das pessoas que está com a segunda dose atrasada integra o grupo prioritário de idosos com mais de 60 anos, mas ainda há profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento que esperam pela conclusão do ciclo de vacinação com a Coronavac.