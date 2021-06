A Prefeitura de Rondonópolis divulgou o resultado da licitação para a contratação de empresa para a realização da obra de revitalização da Praça Brasil, no centro da cidade. A vencedora do processo foi a empresa V.L.F. Rossini ME.

O projeto de revitalização da Praça Brasil foi anunciado pelo Município no final de abril e prevê a reforma total do espaço, com acessibilidade e novo paisagismo. A obra será acompanhada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os investimentos para revitalizar a praça já estavam ocorrendo e na semana passada a Prefeitura concluiu a troca de toda iluminação do local.

A obra de reforma da Praça Brasil é uma das mais cobradas da região central da cidade, principalmente por comerciantes locais. O espaço já estava deteriorado e depois da revitalização da Praça dos Carreiros, também na região central, passou a contar com uma grande concentração de flanelinhas e andarilhos, o que vinha deixando quem passa pela região preocupado com a segurança.

A Praça Brasil também é uma das mais importantes e conhecidas de Rondonópolis e assim como a Praça dos Carreiros, estava há tempos se deteriorando. A expectativa é que a revitalização contribua para aumentar o fluxo de pessoas na região central e possibilite mais um espaço de lazer para os rondonopolitanos.