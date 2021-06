Rondonópolis chegou ontem (17) há 17 dias seguidos com as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas lotadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ontem três pacientes aguardavam na fila por um leito de terapia intensiva. A taxa de ocupação das UTIs era de 105%, com 63 pacientes internados. Nas enfermarias públicas, a ocupação era de 37,4%, com 34 pessoas internadas. Ainda havia 1.093 pessoas em tratamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas últimas 24 horas, a cidade registrou mais 103 novos casos confirmados da doença e chegou a 31.652 pessoas infectadas. Do total de infectados, 29.400 se recuperaram e 1.211 ainda estão com o vírus ativo.

MATO GROSSO

No Estado, mais 35 mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas. Mato Grosso tem 11.584 mortes pela doença desde o início da pandemia. São 436.453 infectados e destes, 409.853 se recuperaram.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a taxa de ocupação dos leitos de UTIs públicas no estado fechou ontem com estabilidade em relação às 24 horas anteriores, com 85,82% dos leitos ocupados. Ontem, 478 pessoas estavam internadas em UTIs. Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação era de 39%, com 353 pacientes internados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (90.721), Rondonópolis (31.652), Várzea Grande (29.540), Sinop (21.200), Sorriso (15.151), Tangará da Serra (14.968), Lucas do Rio Verde (13.375), Primavera do Leste (11.119), Cáceres (9.458) e Alta Floresta (8.324).