Conforme foi dito, os servidores, há mais de 15 dias, estão tirando dinheiro do próprio bolso para abastecer os veículos oficiais do Município utilizados em serviço. Além de automóveis, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) possui mais de dez motocicletas que, conforme foi denunciado, estão há mais de um ano sem receber manutenção.

Os servidores estariam usando recursos próprios até para comprar pneus. De acordo com o que foi apurado pela reportagem, a falta de combustível para veículos oficiais do Município atinge quase todas as secretarias, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde. A informação é de que a Prefeitura não teria se planejado adequadamente para realizar os processos para compra de combustível.

No entanto, informações extraoficiais dão conta de que a Prefeitura começou os trâmites para abertura dos processos para comprar o produto e também para os serviços de manutenção de veículos. No entanto, não existe nenhuma previsão para quando seria equacionada a demanda das secretarias.