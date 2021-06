O Projeto de Lei que prevê a criação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo foi protocolado ontem (16), na Câmara Municipal de Rondonópolis. Segundo os vereadores, a proposta deverá ser amplamente discutida antes de sua votação.

Conforme o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Casa de Leis, o projeto foi protocolado de forma regimental e deverá passar pelo crivo das comissões do Legislativo.

Após o projeto ser protocolado na Câmara, o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, vereador Júnior Mendonça, já antecipou que fará uma audiência pública para debater e discutir a proposta.

Atualmente, o transporte público funciona por meio de contratos precários, onde o Município paga uma subvenção mensal R$ 700 mil para a empresa Cidade de Pedra. Mesmo sem criar a autarquia do transporte coletivo, a Prefeitura já investiu quase R$ 10 milhões na compra de 22 ônibus e, por meio de um empréstimo no Banco do Brasil, vai comprar mais 26. A meta é uma frota de 70 veículos.

Pelo projeto, a autarquia terá um conselho diretor composto pelo presidente e por outros três membros: o coordenador administrativo, coordenador técnico e assessor jurídico, nomeados pelo prefeito, com atribuições de orientação das atividades. Os membros titulares e suplentes do conselho diretor não serão remunerados pela função exercida.