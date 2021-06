Com mais um dia de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas lotadas, Rondonópolis tinha ontem (16), nove pacientes na fila aguardando por uma vaga. Os dados foram repassados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ontem, mais uma morte foi registrada na cidade e 106 novos casos da Covid-19 foram confirmados. Desde o início da pandemia, 31.549 pessoas já se infectaram e destes, 29.265 se recuperaram e 832 perderam a vida em decorrência da doença.

Demais dados constantes diariamente no boletim epidemiológico da Covid-19 não estavam disponíveis ontem, porque o sistema IndicaSus estava inoperante.

MATO GROSSO

A taxa de ocupação dos leitos de UTIs públicas caiu para 83,65% ontem depois de três dias acima de 90%. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 445 pessoas estavam internadas em UTIs públicas, e nas enfermarias, em que a taxa de ocupação era de 42%, 367 pessoas estavam internadas.

Ontem, o Estado registrou mais 40 mortes em decorrência da Covid-19 e 2.096 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 11.549 pessoas morreram em Mato Grosso e 434.016 já foram infectadas. Deste total, 407.880 se recuperaram e ainda há 12.862 pessoas em tratamento domiciliar.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (90.308), Rondonópolis (31.549), Várzea Grande (29.427), Sinop (21.092), Sorriso (15.018), Tangará da Serra (14.872), Lucas do Rio Verde (13.308), Primavera do Leste (11.054), Cáceres (9.359) e Alta Floresta (8.279).