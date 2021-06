A Prefeitura de Rondonópolis confirmou que vai fazer um aditivo ao contrato com a Cooperativa Vale do Teles Pires (Coopervale). A informação foi repassada aos trabalhadores terceirizados pela cooperativa após reivindicarem salários atrasados e uma definição quanto a alguns contratos com a empresa, que vencem em 29 de junho. Segundo o Município, a medida será adotada até que seja feita licitação para contratação de uma empresa terceirizada para prestação de serviços e de forma a evitar descontinuidade em serviços prestados.

A Coopervale mantém contratos com o Município desde 2017 para fornecimento de trabalhadores terceirizados para as mais diversas secretarias e está sendo investigada pelos contratos. No último dia 20 de maio, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) de Rondonópolis deflagrou a Operação “Esforço Comum” que investiga contratos entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Coopervale.