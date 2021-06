Rondonópolis fecha os primeiros cinco meses do ano com resultados positivos nas exportações. Com crescimento de 33,5% com relação ao mesmo período de 2020, a cidade chegou a U$ 1.033,2 bilhão em exportação de janeiro a maio. O resultado mantém o Município como maior exportador de Mato Grosso e 16º no Brasil. Os dados são do Ministério da Economia e são divulgados mensalmente.