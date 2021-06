A Pastoral da Sobriedade da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga planeja uma série de atividades on-line (lives) para a Semana Nacional de Prevenção sobre Drogas, entre os dias 19 e 26 deste mês. O tema deste ano é “Isolamento social e o uso de drogas” e o lema, “A prevenção começa na família”. A transmissão das lives será pela página da Diocese no Facebook: @diocesederondonopolisguiratinga.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

A Semana de Prevenção sobre Drogas é um momento importante para compartilhar as ações desenvolvidas pela Pastoral e refletir a respeito das dificuldades deste trabalho durante a pandemia da Covid-19. “Durante todo esse tempo de pandemia nós, agentes da pastoral, não paramos de atuar a serviço do irmão, visitando as famílias e comunidades terapêuticas, fazendo formações e lives. Fazemos como Jesus disse: ‘Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!’ (Mt 14: 27)”, comentou a agente da Pastoral, Doroty Carnahiba.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compreende que a dependência em drogas é uma doença, o que inclui o uso indevido ou excessivo de álcool, cigarro, maconha, crack, cocaína, haxixe, ecstasy, entre outros. Esse tipo de dependência gera transtornos mentais, como depressão e ansiedade, impossibilita a pessoa de cuidar da própria vida, afetando a dignidade, o trabalho, a família, a saúde e o círculo de amizades.

A Pastoral da Sobriedade é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) da Igreja Católica. CONTEXTO

O evento ocorre num contexto complexo. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostrou que entre janeiro e abril deste ano houve aumento na apreensão de crack (de 221,1 kg para 698,4 kg) e maconha (cerca de 100 mil kg para mais de 130 mil kg) em relação ao mesmo período de 2020 nas estradas federais. Estudos científicos apontaram sinais de crescimento na automedicação e uso indiscriminado de medicamentos em razão do medo dos efeitos da Covid-19, da imprecisão de diagnósticos médicos e de uma cobertura midiática alarmante. Levantamento do Conselho Federal de Farmácias indicou elevação de 17% na venda de remédios para controlar a depressão e estabilizar o humor no ano passado em relação a 2019 (de 82,7 milhões de caixas para 96,6 milhões). Consequências da pandemia, como mortes de parentes e amigos, desemprego e confinamento social, estimularam o aumento do consumo.

Além disso, pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde com mais de 12 mil pessoas em 33 países das Américas apontou que 35% dos entrevistados entre 30 e 39 anos disseram estar bebendo com mais frequência durante a pandemia. O álcool afeta a imunidade e pode ser porta de entrada para a Covid, tornando os alcoólatras um grupo de risco a mais, como idosos, diabéticos ou pessoas com doenças crônicas.

PROGRAMAÇÃO DAS LIVES

As lives da Pastoral da Sobriedade vão ocorrer sempre às 19h. A primeira será no dia 19, sábado, e terá o tema “A importância da espiritualidade no tratamento da dependência química”. No dia 21, segunda-feira, o debate vai ser sobre “Prevenção Universal”. Nos dia 22 (terça-feira) e 24 (quinta-feira), a Pastoral da Sobriedade Nacional falará da Prevenção na Família.

No dia 23, quarta-feira, o destaque ficará por conta da live sobre as Comunidades Terapêuticas no Brasil. No dia 25, sexta-feira, a conversa será a respeito do trabalho de prevenção desenvolvido pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), uma parceria entre Polícia Militar, escolas e famílias na diocese. As atividades vão terminar no dia 26, sábado, com uma missa, também on-line. A coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, Denise Ferreira, de Volta Redonda (RJ), ressalta a presença dos parentes no acompanhamento dos dependentes químicos. “Nossa intenção é trazer para este momento uma breve reflexão sobre o diálogo, a espiritualidade e a empatia no seio familiar. A família tem um papel importante como fator de proteção ao uso de substâncias e diante de dias onde o luto e o medo se mostram presentes a todos os membros”. AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

Grande parte das atividades da Pastoral da Sobriedade da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga foi adaptada para a modalidade on-line e uma parcela das ações permanece presencial, com os devidos cuidados.

Um dos trabalhos presenciais é a parceria entre a Pastoral e a Associação Koblenz Brasil (KOBRA) na prevenção sobre drogas junto a crianças e adolescentes em escolas públicas dos bairros Alfredo de Castro e Vila Rica, em Rondonópolis, através dos programas “Conectados na Vida” e “Papo KBÇA”. Outra ação presencial é a visita de agentes da Pastoral da Sobriedade às residências das famílias com dependência química. Destaque também ao apoio psicológico prestado pela equipe da Pastoral aos dependentes químicos e seus familiares.

“Desde de 2020, a procura por atendimento psicoterapêutico tem aumentado de forma significativa. Muitas pessoas têm procurado o serviço da Pastoral em virtude de angustias, depressões e medos que são mobilizados devido a uma situação de insegurança, seja com relação à saúde, à doença ou à morte. A questão financeira é outro gatilho disparador de inseguranças”, mencionou a agente da Pastoral e psicóloga, Maria Bernardete Coelho.