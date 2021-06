Mais quatro pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas em Rondonópolis. Os óbitos registrados foram de quatro homens. Assim, a cidade chega a 831 mortos na pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (15).

Rondonópolis também confirmou, nas últimas 24 horas, mais 80 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 31.443 pessoas foram infectadas e destas, 29.142 já se recuperaram. Ainda há 1.470 pessoas com o vírus ativo, sendo que 1.354 estão em tratamento domiciliar.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública da cidade seguem lotadas. Ontem, a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 103,3%, com 62 pacientes internados. Já nas enfermarias públicas, 37 estavam internados e a ocupação era de 40.7%.

Sem leitos de UTI disponíveis na rede pública de Rondonópolis, 9 pacientes aguardavam por uma vaga na fila de espera.

MATO GROSSO

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que mais 43 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia foram 11.509 óbitos registrados. Também foram confirmados ontem (15) mais 2.363 novos casos da doença. Ao todo, 431.920 pessoas já se infectaram no Estado. Destas, 406.115 se recuperaram. Ontem, 12.523 pessoas seguiam em tratamento domiciliar em Mato Grosso.

A SES informou ainda que a taxa de ocupação de leitos de UTIs públicas em Mato Grosso estava em 91,73%, com 488 pacientes internados. Nas enfermarias públicas, a ocupação fechou o dia de ontem em 42%, com 368 pessoas internadas. Ontem, apenas 44 leitos de UTIs na rede pública estavam disponíveis no Estado.