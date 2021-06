Com relação a notícia “Taxa de Mortalidade Registrada nos Hospitais da Cidade”, em decorrência da Covid-19, divulgada pelo A TRIBUNA em sua edição de domingo (13), a direção da Santa Casa Rondonópolis, em nota encaminhada à redação do jornal, se posiciona sobre o assunto:

A Santa Casa Rondonópolis – prossegue a nota – “aparece como o hospital com maior número de mortes, porém ela é uma unidade de alta complexidade, com diversas UTI’s e, desde o início da pandemia, vem tratando os pacientes com maior gravidade e obviamente com maior risco de óbito. A Central de Regulação da Prefeitura de Rondonópolis, que é quem encaminha os pacientes para a Santa Casa, o faz quando estão com uma condição clínica pior”.

Ainda conforme a nota da SC, “hospitais como o da Lyons, UPA Rondonópolis e Materclin tratam somente pacientes com casos mais leves. Muitos dos atendimentos que aparecem para estes hospitais foram somente consultas médicas, onde os pacientes já foram encaminhados para hospitais que têm UTI, como o Regional ou a Santa Casa, então obviamente seus índices de mortalidade têm que ser infinitamente menor. Contrário a isso, a Santa Casa recebeu os pacientes com maior gravidade, inclusive por saberem que nela não faltava materiais, equipes ou qualquer outro item imprescindível para o tratamento adequado”.

“Uma das grandes causas de mortalidade – continua a nota – foram os números insuficientes de leitos de UTI’s, principalmente nos picos da pandemia, que fez com que pacientes fossem internados para o tratamento intensivo, somente muitos dias após ter a indicação médica e, como em qualquer doença, quanto maior a demora pelo tratamento adequado, maior pode ser a gravidade e a dificuldade na cura. Muitos pacientes chegaram à Santa Casa e evoluíram para o óbito nas primeiras horas de internação. Outros, chegaram encaminhados para uma enfermaria, porém, dada a gravidade do quadro, foram entubados já no pronto atendimento, antes mesmo de chegar no leito, mostrando que não estavam recebendo o tratamento adequado”.

“Quando os pacientes chegaram à UTI da Santa Casa, no início da doença, chegou-se a um índice de alta com vida acima de 70% e, em alguns meses, quando a contaminação esteve menor, chegou-se a mais de 90%. Infelizmente, quando faltaram leitos de UTI ou quando os pacientes tiveram acesso tardio à assistência, chegando entubado à Santa Casa, esses índices invertem”, esclarece. “Lamentavelmente, quando a cobertura assistencial da saúde da população é falha, a assistência médico-hospitalar não consegue fazer milagres”, acrescenta.

Importante ressaltar, prossegue a nota, “que a Santa Casa foi o primeiro hospital a montar UTI’s para tratamento do paciente SUS com Covid-19. Já em março de 2020, foram disponibilizados 10 leitos e logo em seguida mais 10, sendo que somente em junho outro hospital da cidade disponibilizou outros leitos. Também, somos o único hospital que possui UTI’s credenciadas no Ministério da Saúde, por atingir critérios aprovados e, por isso, são financiadas pelo poder público. Diferente das instalações municipais, que por não obedecerem o critério, são Unidades Semi-Intensiva, não recebendo pacientes na mesma gravidade que a Santa Casa”.

E finaliza: “o Hospital Unimed, do sistema privado, por ser porta de entrada e cuidar de pacientes que têm melhor acesso à assistência à saúde, ao contrário do SUS, recebe pacientes em melhor condição de tratamento, o que é o ideal”.