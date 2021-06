O Governo de Mato Grosso divulgou ontem (15) a atualização da classificação de risco para a Covid-19 nos municípios do Estado e Rondonópolis subiu para risco “muito alto”.

Com a mudança da classificação, uma nova reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus deve ser realizada para definir quais as novas restrições serão adotadas na cidade. Até o fechamento desta edição do A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis ainda não havia confirmado a data e horário da reunião, mas existe a probabilidade de que possa ocorrer ainda hoje (16). Somente após o Comitê se reunir é que um novo decreto poderá ser definido.

O Governo do Estado atualiza a classificação de risco dos municípios uma vez por semana, sempre às terças-feiras. Para determinar as classificações, o Estado utiliza os dados da média móvel de casos da doença dos últimos 14 dias, bem como a quantidade de casos acumulados e a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em Rondonópolis, a média móvel ficou acima de 150 casos. Conforme a classificação, que pode variar de baixa, moderada, alta ou muito alta, o Governo do Estado determina que sejam adotadas medidas restritivas nos municípios. No caso da classificação de risco “muito alto”, como é a situação de Rondonópolis, o Governo do Estado determina que o município adote medidas mais rígidas como a quarentena coletiva obrigatória no território do Município, por períodos de 10 dias, prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente, podendo, inclusive, haver antecipação de feriados para referido período. Também é determinado que sejam suspensas as aulas presenciais em creches, escolas e universidades. E, somente podem ser mantidos os serviços públicos e atividades essenciais.

Conforme o Estado, em caso de classificação de risco “muito alta”, os Municípios poderão adotar medidas mais restritivas do que as contidas no decreto estadual, desde que justificadas em dados concretos locais que demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do novo coronavírus.