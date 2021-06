O Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), localizado em Brasília (DF), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), divulgou relatório preliminar sobre as investigações do acidente com o avião bimotor Cessna 310, matrícula PT-KCH, que caiu em Rondonópolis no último dia 8 e explodiu, deixando quatro vítimas fatais. De acordo com o órgão, a queda teria sido ocasionada pela falha do motor durante o voo.

——— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

O Seripa VI ainda não emitiu o relatório final sobre a apuração das causas do acidente. As informações, até o momento, são de que o avião, que decolou do aeródromo da Gleba Rio Vermelho em Rondonópolis, caiu 30 minutos após a decolagem, quando o motor apresentou falhas em seu funcionamento. Teria ainda sido efetuado um pouso forçado na área de mata às margens da Rodovia do Peixe, porém o avião acabou destruído.