Rondonópolis tem mais oito mortes confirmadas em decorrência da Covid-19. Dois óbitos foram registrados na última sexta-feira (11), um óbito ocorreu no sábado (13) e nas últimas 24 horas foram confirmadas mais cinco mortes. A cidade também registrou mais 373 novos casos da doença. Destes, 104 foram confirmados nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o início da pandemia, Rondonópolis soma 31.363 casos da doença, com 29.002 recuperados e 827 óbitos. Ontem (14), ainda havia 1.534 pessoas com casos ativos, sendo que 1.416 estavam em tratamento domiciliar.

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pública também seguem lotadas, com taxa de ocupação de 105%, com 63 pacientes internados. Ontem, três pacientes aguardavam vagas em UTIs. Nas enfermarias públicas, a ocupação era de 45,1%, com 41 pacientes internados. No total, 141 pessoas estavam internadas em hospitais da cidade. Destas, 104 estavam em hospitais da rede pública e 37 na rede privada. Entre esses 141, 38 pacientes eram residentes em outras cidades.

MATO GROSSO

Em Mato Grosso, mais 49 mortes em decorrência da doença foram registradas nas últimas 24 horas. No Estado, 11.466 pessoas já perderam a vida na pandemia. São, 429.557 infectados, com 404.050 recuperados. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que informou ontem que 1.578 casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas.

A taxa de ocupação dos leitos de UTIs públicos em Mato Grosso voltou a subir e ontem era de 92,49%. Eram 487 pacientes internados. Nas enfermarias públicas a ocupação era de 41%, com 365 pacientes internados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (89.572), Rondonópolis (31.363), Várzea Grande (29.245), Sinop (20.858), Sorriso (14.820), Tangará da Serra (14.758), Lucas do Rio Verde (13.160), Primavera do Leste (10.994), Cáceres (9.225) e Alta Floresta (8.193).