Depois de quase um mês da suspensão, a vacinação da segunda dose da Coronavac deve ser retomada até o final desta semana em Rondonópolis, já que o Ministério da Saúde confirmou ontem (14) o recebimento de um lote com 1 milhão de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Existem mais de 6 mil pessoas com a segunda dose da Coronavac em atraso na cidade. Em alguns casos, o tempo de espera passa de 30 dias.

De acordo com o Ministério da Saúde, do total de doses recebidas, 226 mil foram destinadas diretamente ao estado de São Paulo. O restante será distribuído pelo ministério ainda nesta semana para os outros estados e Distrito Federal.

Em Mato Grosso, além de Rondonópolis, que aguarda o envio de 6,5 mil doses da Coronavac, Cuiabá, Campo Verde, Luciara, Tesouro e Apiacás também estão com atraso na administração da segunda dose e devem receber as vacinas. O Governo do Estado informou oficialmente o Ministério da Saúde no último dia 3 de junho sobre a quantidade de doses necessárias para cada um dos municípios que aguardam a vacina para concluir o ciclo de imunização no Estado.

Em Rondonópolis, a maior parte das pessoas que aguarda a administração da segunda dose são os idosos com mais de 65 anos. Mas ainda profissionais de saúde e da força de salvamento e segurança que necessitam da segunda dose. A imunização com a Coronavac está suspensa na cidade desde metade do mês de maio.

Para completar o ciclo de imunização em Rondonópolis com a vacina Coronavac, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, ainda precisam da segunda dose: trabalhadores da saúde (196); pessoas de 80 anos acima (132); pessoas de 75 a 79 anos (372); pessoas de 70 a 74 anos (807); pessoas de 65 a 69 anos (2.896); pessoas de 60 a 64 anos (1.484); pessoas de 60 anos institucionalizadas (181); forças de segurança e salvamento (371); deficiência institucionalizada (3); e, funcionários do sistema de privação de liberdade (78).