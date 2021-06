Na semana em que completou 51 anos de fundação, o Jornal A TRIBUNA recebeu a notícia de que o projeto de lei que o institui como veículo de relevante interesse cultural do estado de Mato Grosso, de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende, foi aprovado em primeira votação pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O jornal fez aniversário neste dia 7 de junho e teve a honra da aprovação em primeira votação desse projeto neste dia 9 de junho de 2021.

O deputado Sebastião Rezende protocolou o projeto de lei propondo efetivar o A TRIBUNA, de Rondonópolis, como de interesse cultural do Estado de Mato Grosso em junho de 2020, quando o periódico completou a marca histórica de 50 anos. De lá para cá, o projeto já teve parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia. E, agora com a primeira votação, vai para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Rezende acompanhou grande parte da trajetória do A TRIBUNA, que por sua vez registrou a sua ascensão política e seu trabalho parlamentar ao longo dos anos. Testemunha dessa trajetória, o parlamentar acredita que tudo caminha para que o A TRIBUNA se torne um dos primeiros – se não o primeiro órgão de imprensa – a estampar o honroso título de relevante interesse cultural do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o relatório da Comissão de Educação, por exemplo, atesta que o A TRIBUNA mantém forte elo com a população rondonopolitana, atuando em seu favor para a construção de uma cidade melhor. “Nestes 50 anos já conquistou a credibilidade da sociedade de Rondonópolis e região, que sempre esteve ligada diretamente com o jornal, tendo como principal preocupação o social, encampando campanhas e levantando bandeiras, como a recente luta pela duplicação da BR-364”, consta.

O relatório também enfatiza que, devido a sua importância, o jornal já foi reconhecido de várias formas, através de honrarias na Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa, por prêmios diversos como o Top of Mind da Revista RDM, de Cuiabá, o Destaque Empresarial, da ACIR, e o Mérito Lojista, da CDL, inclusive com sua premiação máxima: a empresa mais admirada em Rondonópolis. “Não resta dúvida que o jornal tem uma história de participação efetiva junto a sociedade, de contribuição com o crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso”, pontua o relatório.

O projeto de lei de autoria do deputado Sebastião Rezende, por sua vez, não esquece de citar que o Jornal A TRIBUNA foi fundado no dia 7 de junho de 1970, sendo hoje um dos mais importantes jornais do Estado de Mato Grosso. Lembra que, na época da fundação, levava o nome de “Tribuna do Leste”, pois o município de Rondonópolis – antes da divisão do Estado de Mato Grosso – pertencia geograficamente ao Leste do Estado. O antigo nome deixou de ser usado com a divisão de Mato Grosso, a partir de 1978, quando o jornal passou a se valer do nome A TRIBUNA.