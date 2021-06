Segundo a Prefeitura, a intenção, caso não ocorram novos problemas com a entrega das vacinas, é concluir a imunização com a primeira dose da população maior de 18 anos até 29 de junho.

Nesta semana que está terminando, a cidade recebeu mais 2.646 doses da vacina da Pfizer e 4.430 doses da Astrazeneca e anunciou a ampliação da imunização a partir desta segunda-feira (14). Até o fim desta semana que está começando, pessoas com mais de 47 anos estarão imunizadas. Profissionais da educação do ensino básico também se vacinam nesta semana, bem como gestantes e puérperas maiores de 18 anos e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades.

CRONOGRAMA

Conforme cronograma de vacinação informado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (14), pessoas com 51 anos devem se imunizar; na terça-feira (15) é a vez de quem tem mais de 50 anos; na quarta-feira (16), a vacinação segue para pessoas com 49 anos; na quinta-feira (17), quem tem mais de 48 anos pode procurar um ponto de imunização, e na sexta-feira (18), chega a vez de quem tem 47 anos.

Para esse público-alvo, a Saúde informou que os pontos de vacinação serão os postos de saúde dos bairros André Maggi, Dom Osório, Morumbi, Padre Miguel, Paineiras, Pedra 90, Serra Dourada e Cohab Velha. Os atendimentos nestes locais acontecem das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 16h30 para os homens. Quem optar em vir de carro ou motocicleta, pode ir até o drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes que mantém atendimento das 8h às 16h30.

Quem tem 18 anos ou mais com comorbidade também poderá se imunizar de segunda a sexta-feira desta semana em uma dessas unidades de saúde e no drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes. Já, para os profissionais da educação do ensino básico e com idade acima de 40 anos, a imunização será realizada na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). No local, a vacinação ocorre tanto de forma fixa para quem for a pé como em sistema drive thru. Entre segunda e quarta-feira, devem receber a vacina quem tem mais de 45 anos e na quinta-feira e sexta-feira, mais de 40 anos. Na UFR o horário de atendimento é das 8h às 16h.

A imunização para as gestantes e puérperas com mais de 18 anos será realizada de segunda a sexta-feira no Centro Cultural José Sobrinho. O atendimento no local ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Nesta semana que se inicia, a Secretaria Municipal de Saúde irá ainda administrar a segunda dose da vacina Astrazeneca para idosos acamados com mais de 80 anos. Para a vacinação, a Pasta orienta que um familiar ou responsável pode ir até a unidade de saúde mais próxima e agendar o dia e o horário para a aplicação da segunda dose.

Para todos que irão se imunizar, a Saúde reforça que será necessário apresentar comprovante de residência ou título de eleitor, além de documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação.