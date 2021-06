Após o A TRIBUNA publicar que a Prefeitura de Rondonópolis está impossibilitada de criar, neste ano de 2021, a autarquia do transporte coletivo prometida desde do ano passado, em função de impedimentos previstos na Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a Procuradoria do Município ainda não se pronunciou sobre o assunto.