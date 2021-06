O Jornal A TRIBUNA traz, mais uma vez, a análise da média móvel de casos da Covid-19 em Rondonópolis, bem como a de mortes em decorrência da doença, que é o cálculo recomendado por especialistas para avaliar a atual situação da pandemia. A análise foi realizada a partir dos dados oficiais do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, que são divulgados diariamente. O cálculo, tanto do número de mortes como de casos, teve como base as semanas compreendidas entre os dias 21 e 28 de maio e 4 e 11 de junho.