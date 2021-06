A Polícia Civil em Rondonópolis deu prosseguimento, ontem (10), às ações na Operação “Luz da Infância 8”, que foi deflagrada em 18 estados do Brasil e em outros países de forma conjunta. O trabalho resultou na prisão em flagrante de um homem de 22 anos, técnico em informática, morador da cidade, acusado de envolvimento com o crime de pedofilia praticado pela internet.

A polícia informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O material foi localizado em uma das residências alvo da operação, no bairro Jardim Atlântico.

De acordo com informações da polícia, após as apreensões realizadas na quarta-feira (9), foi realizada uma minuciosa análise do material encontrado com os investigados durante o cumprimento dos mandados de busca a apreensão, sendo possível identificar uma fartura de elementos informativos sobre a prática da pedofilia virtual por parte de um dos alvos da cidade de Rondonópolis.

Com base nos indícios, os policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, coordenados pelo delegado Fernando Fleury, diligenciaram rapidamente e realizaram a prisão do suspeito, um jovem, técnico em informática. Nos equipamentos apreendidos com o suspeito havia inúmeras imagens, fotografias, vídeos de crianças e adolescentes e arquivos relacionados à pedofilia.

Segundo o delegado da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, Ruy Guilherme Peral da Silva, a operação “Luz na Infância” tem por objetivo justamente combater a prática da pedofilia virtual em toda a América retirando de circulação os envolvidos na produção e difusão de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes na rede mundial de computadores.