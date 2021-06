Em Rondonópolis, nas últimas 24 horas, foram registrados mais 201 novos casos da Covid-19 e mais dois óbitos confirmados em decorrência da doença. Assim, a cidade chegou ontem (10), a 819 mortes e 30.829 casos desde o início da pandemia, com 28.415 recuperados. Há ainda 1.595 pessoas com o vírus ativo, sendo que 1.475 estão em tratamento domiciliar. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.