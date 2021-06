A chegada de doses da vacina Coronavac em Rondonópolis para a imunização dos idosos com a segunda dose continua sem data para ocorrer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde, que é responsável por enviar as doses aos municípios, ainda não definiu uma data para a disponibilização da Coronavac.

O problema tem tirado o sono de moradores de Rondonopolis. Alguns aguardam há mais de um mês pela vacina. A leitora do A TRIBUNA, Maria Elsa Markus, por exemplo, está desde o dia 7 de maio com a segunda dose da vacina Coronavac atrasada. Ela pede que as autoridades se sensibilizem diante da situação, já que muitos temem que possa haver prejuízos na imunização com o atraso.

O Butantan, que é o fabricante da vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose seja administrada entre 14 e 28 dias após a primeira. Porém, com a falta do imunizante, que afeta vários municípios brasileiros, o Ministério da Saúde, emitiu uma nota técnica em que recomenda que todos recebam a segunda dose mesmo que em atraso, e que isto não afetará o ciclo de imunização.

Em Mato Grosso, além de Rondonópolis, Cuiabá, Campo Verde, Apiacás, Luciara e Tesouro são as cidades que aguardam doses da Coronavac para concluir a imunização. A maior quantidade será recebida por Rondonópolis (6.500), seguida de Cuiabá (3.212). O pedido de nova remessa para o envio de doses aos municípios já foi feito pelo Governo do Estado ao Ministério da Saúde no dia 3 deste mês.