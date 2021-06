PUBLICIDADE

Diante do problema, os pedestres que transitam nessa região da cidade, ao atravessar esses trechos, junto às faixas de pedestres, ficam sem saber se o sinal está aberto ou fechado para o fluxo de veículos e, consequentemente, para eles. Para conseguir ver a indicação do sinaleiro, é preciso ir até a rua ou então andar rumo ao meio da quadra. Outra forma é esperar o fluxo de veículos na via parar e, assim, fazer a travessia.

Se não bastasse o defeito em muitos aparelhos, os pedestres enfrentam dificuldades para atravessar as vias mesmo nos trechos em que os equipamentos estão em perfeito funcionamento, considerando que muitos motoristas/pilotos não respeitam e avançam mesmo com o sinal vermelho, gerando riscos de acidentes de trânsito.

Espera-se que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito possa consertar os aparelhos com defeito o quanto antes, principalmente na Rua Dom Pedro II, tendo uma maior preocupação com a sua manutenção. De forma definitiva, a solução viria com a prometida modernização da rede semafórica da região central, com implantação de semáforos inteligentes, que está sendo anunciada pela Prefeitura de Rondonópolis.