Rondonópolis volta a ter fila de pacientes por vagas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública. Com ocupação máxima há oito dias, ontem (8), a fila por vagas chegou a 11 pacientes: oito de Rondonópolis, um de Pedra Preta, um de Jaciara e um de Itiquira. Ao longo do dia foi possível regular a maior parte dos pacientes e no final da tarde de ontem, havia cinco pacientes de Rondonópolis que aguardavam regulação para leitos vagos.

Conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem, mais duas mortes foram confirmadas em Rondonópolis nas últimas 24 horas. Também foram registrados mais 127 novos casos da doença no mesmo período.

Desde o início da pandemia, a cidade soma 30.469 casos da doença, com 28.156 pessoas recuperadas e 811 mortes registradas. Rondonópolis tem ainda 1.502 casos ativos da Covid-19, com 1.395 pessoas em tratamento domiciliar.

Ontem, 147 pessoas estavam internadas em hospitais de Rondonópolis, sendo que deste total, 44 pacientes eram residentes em outros municípios. A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTIs era de 103,3%, com 62 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, a ocupação era de 48,4%, com 44 pessoas internadas.

MATO GROSSO

Ontem (8), foram registrados mais 43 óbitos em decorrência da Covid-19 no Estado. Ao todo, 11.252 pessoas já perderam a vida em Mato Grosso. São 419.855 casos da doença confirmados no Estado desde o início da pandemia, com 394.515 já recuperados. Nas últimas 24 horas, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais 1.895 casos foram confirmados e há 12.290 pessoas em tratamento domiciliar.

De acordo com a SES, houve queda na taxa de ocupação dos leitos de UTIs públicas em Mato Grosso ontem e fechou o dia em 79,44%, com 425 pacientes internados. Nas enfermarias a ocupação era de 47% com 408 pessoas internadas.