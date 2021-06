A queda de um avião bimotor Cesna 310 em uma área de mata nas proximidades da Rodovia do Peixe em Rondonópolis deixou quatro mortos na tarde de ontem (8). A aeronave decolou de uma pista na Gleba Rio Vermelho e caiu logo depois, por volta das 16 horas no KM 21, próximo ao Vale das Pedras. Na queda o avião pegou fogo. Todos os quatro ocupantes da aeronave morreram. Entre eles, estariam o piloto, o proprietário da aeronave, um mecânico de aviões e um produtor rural.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, que atuou para apagar as chamas no local do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil e Polícia Militar também acompanharam a ocorrência. No início da noite de ontem, equipes ainda atuavam no resgate dos corpos das vítimas.