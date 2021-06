A Prefeitura vai licitar a compra de mais 26 ônibus para a autarquia do transporte coletivo que ainda deverá ser criada. “Acredito que esta autarquia não será criada este ano, pois a Prefeitura já está com tudo pronto para renovar por mais seis meses o contrato precário com a empresa Cidade de Pedra”, explicou o vereador Adonias Fernandes (MDB).

Conforme apurado pela reportagem, a compra dos novos 26 veículos está embutida no valor do empréstimo, via Banco do Brasil, no valor de R$ 55 milhões, que também prevê a compra de maquinários, instalação de semáforos e de iluminação de led em vários pontos da cidade. Na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no último dia (2/6), conforme adiantado pelo A TRIBUNA, os vereadores autorizaram o empréstimo votando a favor de um projeto autorizativo que entrou na pauta em regime de urgência.