A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 desta semana e segue imunizando pessoas sem comorbidades de acordo com a idade. Nesta segunda-feira (7) serão vacinadas as pessoas com 56 anos. Na terça-feira (8) é a vez de quem tem 55 anos. Na quarta-feira (9), a vacinação segue para pessoas com 54 anos. Na quinta-feira (10), para 53 anos e na sexta-feira (11), fechando a semana, para pessoas com 52 anos.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

Para a vacinação, a população deve procurar os postos de saúde André Maggi, Dom Osório, Morumbi, Padre Miguel, Paineiras, Pedra 90, Serra Dourada e Cohab. O atendimento nestes locais acontece das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 16h30 para homens. As pessoas também podem optar pela vacinação em sistema drive thru que acontece das 8h às 16h30 no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).